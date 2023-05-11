Лондон поставил Киеву Storm Shadow

Лондон. Великобритания. Украина получила от Великобритании крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow. Об этом сообщает RT со ссылкой на телекомпанию CNN.

Дальность полета ракет превышает 250 км, они запускаются с авианосителей. Оружие разработано британскими и французскими конструкторами. Сообщается, что Storm Shadow могут быть использованы при проведении планируемого контрнаступления ВСУ на российские позиции.

Ранее стало известно, что Вашингтон отказался поставлять Киеву ракеты большой дальности.