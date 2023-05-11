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Лондон поставил Киеву Storm Shadow

15:17, 11 мая, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Лондон поставил Киеву Storm Shadow
15:17, 11 мая, 2023
Евгений Кандаков
журналист
89
0
#Великобритания\n#Украина\n#Донбасс\n#военные\n#авиация\n#оружие\n#ракеты\n#спецоперация\n#СВО
Фото: pxhere.com
89
0

Это крылатые ракеты воздушного базирования с дальностью полета до 250 км.

Лондон. Великобритания. Украина получила от Великобритании крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow. Об этом сообщает RT со ссылкой на телекомпанию CNN.

Дальность полета ракет превышает 250 км, они запускаются с авианосителей. Оружие разработано британскими и французскими конструкторами. Сообщается, что Storm Shadow могут быть использованы при проведении планируемого контрнаступления ВСУ на российские позиции.

Ранее стало известно, что Вашингтон отказался поставлять Киеву ракеты большой дальности.

15:17, 11 мая, 2023
Евгений Кандаков
журналист
89
0
#Великобритания\n#Украина\n#Донбасс\n#военные\n#авиация\n#оружие\n#ракеты\n#спецоперация\n#СВО