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В Пентагоне заявили о сбитом на Украине российском «Кинжале»

10:07, 10 мая, 2023
Евгений Кандаков
журналист
В Пентагоне заявили о сбитом на Украине российском «Кинжале»
10:07, 10 мая, 2023
Евгений Кандаков
журналист
1684
0
#США\n#Украина\n#Россия\n#Пентагон\n#ракеты\n#военные\n#СВО\n#спецоперация
Фото: pxhere.com
1684
0

Для этого был использован ЗРК Patriot.

Вашингтон. США. Украинским силам противовоздушной обороны (ПВО) удалось поразить российскую гиперзвуковую ракету «Кинжал». Об этом рассказал официальный представитель пресс-службы Пентагона Патрик Райдер, сообщает телеканал «360 градусов» со ссылкой на ТАСС.

По словам Райдера, для перехвата был использован поставленный из США комплекс Patriot. Аналогичные средства ПВО передали Киеву также Нидерланды и Германия.

Ранее в пресс-службе Пентагона завили, что обучение украинских военных управлению комплексами «Пэтриот» идет быстрее, чем ожидалось. В конце апреля ВСУ поставили на боевое дежурство уже второй дивизион Patriot, сообщал командующий воздушными силами Украины Николай Олещук.

10:07, 10 мая, 2023
Евгений Кандаков
журналист
1684
0
#США\n#Украина\n#Россия\n#Пентагон\n#ракеты\n#военные\n#СВО\n#спецоперация