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Под авиаудар попал пункт дислокации инструкторов НАТО в Черниговской области

10:09, 05 мая, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Под авиаудар попал пункт дислокации инструкторов НАТО в Черниговской области
10:09, 05 мая, 2023
Евгений Кандаков
журналист
104
0
#Украина\n#Россия\n#военные\n#авиация\n#авиаудар\n#Минобороны\n#спецоперация\n#СВО
Фото: pxhere.com
104
0

Также уничтожена военная техника.

Лизуновка. Украина. Военно-космические войска России атаковали пункт размещения иностранных инструкторов в Черниговской области. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский, передает RT со ссылкой на РИА Новости.

Удар был нанесен оперативно-тактической авиацией группировки. Помимо зарубежных советников на территории объекта находились украинские военные с вооружением и техникой. Они относились к 163-му отдельному батальону 119-й отдельной бригады территориальной обороны и располагались в населенном пункте Лизуновка, пояснил Зыбинский.

Напомним, 28 апреля сообщалось об уничтожении ракетным ударом около 20 высокопоставленных украинских и зарубежных офицеров на территории судостроительного завода в Николаеве.

10:09, 05 мая, 2023
Евгений Кандаков
журналист
104
0
#Украина\n#Россия\n#военные\n#авиация\n#авиаудар\n#Минобороны\n#спецоперация\n#СВО