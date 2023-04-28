В Николаеве в результате ракетного удара ликвидированы порядка 20 высокопоставленных офицеров ВСУ и НАТО

Николаев. Украина. Около 20 украинских и зарубежных офицеров высоких рангов погибли в результате ракетного удара по судостроительному заводу в Николаеве. Об этом сообщает RT со ссылкой на РИА Новости.

Как рассказал агентству координатор пророссийского подполья в городе Сергей Лебедев, атака была произведена в ночь с 26 на 27 апреля. Ракеты попали по зданию адмиралтейства, в прошлом – административного корпуса Завода имени 61 коммунара. В тот момент в нем находились порядка 20 высших офицеров, в том числе иностранцев. Все они были уничтожены, заявил подпольщик.

Напомним, 25 апреля стало известно об использовании в зоне спецоперации новейших российских танков Т-14 «Армата».