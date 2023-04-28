Закрыть
Все разделы Поиск
Ижевское оружие Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
ДТП Удмуртии Спецпроект Здоровье Спецпроект
Ожившие динозавры и тропический рай! Лонгрид Если с другом вышел в путь...или как Датабанку удается сохранять баланс коммерции и дружбы Лонгрид Роман Лавинский: в 13 лет я решил, что буду хирургом Лонгрид

В Николаеве в результате ракетного удара ликвидированы порядка 20 высокопоставленных офицеров ВСУ и НАТО

10:02, 28 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
В Николаеве в результате ракетного удара ликвидированы порядка 20 высокопоставленных офицеров ВСУ и НАТО
10:02, 28 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
79
0
#Украина\n#Россия\n#военные\n#НАТО\n#СВО\n#ракеты\n#спецоперация
Фото: pxhere.com
79
0

По сообщениям местных подпольщиков, они находились на судостроительном заводе.

Николаев. Украина. Около 20 украинских и зарубежных офицеров высоких рангов погибли в результате ракетного удара по судостроительному заводу в Николаеве. Об этом сообщает RT со ссылкой на РИА Новости.

Как рассказал агентству координатор пророссийского подполья в городе Сергей Лебедев, атака была произведена в ночь с 26 на 27 апреля. Ракеты попали по зданию адмиралтейства, в прошлом – административного корпуса Завода имени 61 коммунара. В тот момент в нем находились порядка 20 высших офицеров, в том числе иностранцев. Все они были уничтожены, заявил подпольщик.

Напомним, 25 апреля стало известно об использовании в зоне спецоперации новейших российских танков Т-14 «Армата».

10:02, 28 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
79
0
#Украина\n#Россия\n#военные\n#НАТО\n#СВО\n#ракеты\n#спецоперация