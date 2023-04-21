Для въезда на летний отдых в Албанию теперь понадобится виза

Тирана. Албания. Власти Албании отменили действовавший ранее безвизовый въезд в страну для россиян. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на дипломатические источники.

До недавнего времени наши соотечественники могли свободно посещать Албанию с мая по сентябрь. Теперь для этого придется получать визу с указанием цели поездки.

Как отмечает «Российская газета», у желающих отдохнуть ближайшим летом в регионе Западные Балканы есть и другие варианты, помимо Албании. Упрощенный визовый режим действует при въезде в Сербию, Черногорию, Боснию и Герцеговину.