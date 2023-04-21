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Для въезда на летний отдых в Албанию теперь понадобится виза

17:39, 21 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Для въезда на летний отдых в Албанию теперь понадобится виза
17:39, 21 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
35
0
#безвизовый режим\n#запреты\n#море\n#отдых\n#туризм\n#Европа\n#дипломатия\n#Албания\n#посольство\n#виза
Фото: pxhere.com
35
0

Ранее страну можно было посещать свободно с мая по сентябрь.

Тирана. Албания. Власти Албании отменили действовавший ранее безвизовый въезд в страну для россиян. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на дипломатические источники.

До недавнего времени наши соотечественники могли свободно посещать Албанию с мая по сентябрь. Теперь для этого придется получать визу с указанием цели поездки.

Как отмечает «Российская газета», у желающих отдохнуть ближайшим летом в регионе Западные Балканы есть и другие варианты, помимо Албании. Упрощенный визовый режим действует при въезде в Сербию, Черногорию, Боснию и Герцеговину.

17:39, 21 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
35
0
#безвизовый режим\n#запреты\n#море\n#отдых\n#туризм\n#Европа\n#дипломатия\n#Албания\n#посольство\n#виза