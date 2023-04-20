Пентагон заподозрил Россию в использовании секретного оружия против спутников Starlink

Вашингтон. США. Американская разведка пришла к выводу об использовании Россией секретного оружия радиоэлектронной борьбы (РЭБ) против спутниковой системы Starlink. Ее применяют для связи и наведения ударов украинские военные, пишет Лента.ру со ссылкой на Washington Post.

Сведения об этом стали известны благодаря утечке в сеть разведданных Пентагона. Как явствует из просочившегося в свободный доступ отчета спецслужб, в течение нескольких месяцев Россия создавала помехи для передачи сигналов Starlink при помощи системы РЭБ «Тобол». Насколько успешны были эти попытки, не уточняется. Отмечается, что изначально данная система предназначалась для защиты собственных спутников, а не для атаки на чужие, что оказалось неожиданностью для американских специалистов.

Ранее сообщалось о перебоях в работе системы Starlink. Однако неясно, связано ли это с появившейся информацией о комплексах «Тобол». Кстати, у России есть как минимум 7 таких устройств. 3 из них были задействованы против американских спутников, сообщается в материале.