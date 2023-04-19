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ООН упрекнула США за подслушивание разговоров генсека Гутерриша

12:28, 19 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
ООН упрекнула США за подслушивание разговоров генсека Гутерриша
12:28, 19 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
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#США\n#ООН\n#дипломатия\n#скандал\n#шпионаж\n#прослушка
Фото: pxhere.com
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Организация выразила обеспокоенность незаконными действиями Вашингтона.

Нью-Йорк. США. Информация о прослушивании американскими спецслужбами генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриша вызвала негодование в ООН. В адрес властей США высказана обеспокоенность по данному поводу, заявил официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик, пишут «Известия».

Дюжаррик добавил, что в ООН дали понять, что подобные действия не соответствуют обязательствам Соединенных Штатов, обозначенным в Уставе ООН и Конвенции о привилегиях и иммунитетах ООН.

О фактах прослушки разговоров Гутерриша и других высокопоставленных представителей организации стало известно из попавших в сеть секретных документов Пентагона. В них сообщалось, в частности, что администрация США подозревает генсека ООН в симпатиях к России и готовности поддержать инициативы Москвы в части зерновой сделки.

Напомним, в начале апреля в сеть утекло порядка 100 файлов с конфиденциальной информацией американских разведслужб, часть из которых касалась ситуации на Украине. Также выяснилось, что США шпионят за политиками Южной Кореи, Украины и Израиля. Кроме того, документы подтвердили участие в украинском конфликте спецназа стран НАТО. В утечке подозревается 21-летний служащий ВВС Национальной гвардии США Джек Тейшейра, его арестовали 13 апреля. 

12:28, 19 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
111
0
#США\n#ООН\n#дипломатия\n#скандал\n#шпионаж\n#прослушка