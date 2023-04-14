Подозреваемый в утечке разведданных Пентагона по Украине объяснил мотивы своего поступка

Вашингтон. США. Стали известны возможные мотивы, побудившие американского военного выложить в сеть секретные документы по Украине. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на Washington Post.

В утечке подозревается 21-летний служащий ВВС Национальной гвардии США Джек Тейшейра, его арестовали 13 апреля.

Как сообщает издание, молодого человека удручала ситуация, сложившаяся на Украине, он желал примирения Москвы и Киева. Секретными файлами Тейшейра поделился с друзьями, которых хотел просветить о происходящем в зоне спецоперации. Документы он разместил на сервере Discord, надеясь на то, что приятели не станут распространять их дальше.

Об утечке порядка 100 секретных документов Пентагона стало известно 6 апреля. В них содержится информация о военном потенциале Украины, а также об участии в конфликте спецназа стран НАТО. Обнародование этих сведений заставило Киев скорректировать планы ведения боевых действий. В США ведут расследование причин и обстоятельств произошедшего.