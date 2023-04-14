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Подозреваемый в утечке разведданных Пентагона по Украине объяснил мотивы своего поступка

11:33, 14 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Подозреваемый в утечке разведданных Пентагона по Украине объяснил мотивы своего поступка
11:33, 14 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
164
0
#США\n#Украина\n#военные\n#СВО\n#Пентагон\n#спецоперация
Фото: pxhere.com
164
0

Джек Тейшейра был удручен конфликтом Москвы и Киева и хотел проинформировать о ситуации своих друзей.

Вашингтон. США. Стали известны возможные мотивы, побудившие американского военного выложить в сеть секретные документы по Украине. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на Washington Post.

В утечке подозревается 21-летний служащий ВВС Национальной гвардии США Джек Тейшейра, его арестовали 13 апреля. 

Как сообщает издание, молодого человека удручала ситуация, сложившаяся на Украине, он желал примирения Москвы и Киева. Секретными файлами Тейшейра поделился с друзьями, которых хотел просветить о происходящем в зоне спецоперации. Документы он разместил на сервере Discord, надеясь на то, что приятели не станут распространять их дальше.

Об утечке порядка 100 секретных документов Пентагона стало известно 6 апреля. В них содержится информация о военном потенциале Украины, а также об участии в конфликте спецназа стран НАТО. Обнародование этих сведений заставило Киев скорректировать планы ведения боевых действий. В США ведут расследование причин и обстоятельств произошедшего.

11:33, 14 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
164
0
#США\n#Украина\n#военные\n#СВО\n#Пентагон\n#спецоперация