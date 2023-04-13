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Участницы женской сборной по биатлону Украины стали снайперами ВСУ

15:54, 13 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Участницы женской сборной по биатлону Украины стали снайперами ВСУ
15:54, 13 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
63
0
#Украина\n#Россия\n#военные\n#спорт\n#биатлон\n#женщины\n#СВО\n#спецоперация
Фото: pxhere.com
63
0

По словам очевидцев, они стреляли по российским военным в Херсонской области.

Киев. Украина. Власти Украины мобилизовали в армию в качестве снайперов биатлонисток. Участниц национальной женской сборной видели на позициях в Херсонской области, пишет «Российская газета» со ссылкой на РИА Новости.

Как рассказал агентству российский военный, участвующий в боевых действиях на этом направлении, для них оборудуют специальные позиции, с которых они ведут огонь, используя крупнокалиберные снайперские комплексы.

Также, по его словам, участие украинских биатлонисток в «сафари» на линии соприкосновения подтверждают данные радиоперехватов.

15:54, 13 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
63
0
#Украина\n#Россия\n#военные\n#спорт\n#биатлон\n#женщины\n#СВО\n#спецоперация