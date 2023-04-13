Участницы женской сборной по биатлону Украины стали снайперами ВСУ

Киев. Украина. Власти Украины мобилизовали в армию в качестве снайперов биатлонисток. Участниц национальной женской сборной видели на позициях в Херсонской области, пишет «Российская газета» со ссылкой на РИА Новости.

Как рассказал агентству российский военный, участвующий в боевых действиях на этом направлении, для них оборудуют специальные позиции, с которых они ведут огонь, используя крупнокалиберные снайперские комплексы.

Также, по его словам, участие украинских биатлонисток в «сафари» на линии соприкосновения подтверждают данные радиоперехватов.