Утечка разведданных подтвердила присутствие спецназовцев НАТО на Украине

Лондон. Великобритания. В конфликте на Украине участвуют военнослужащие из США, Великобритании, Франции и ряда других стран НАТО. Об этом стало известно из секретных документов американской разведки, попавших в свободный доступ в начале апреля, пишут «Известия» со ссылкой на Guardian во вторник.

В частности, сообщается о 50 британцах, 17 латвийцах, 15 французах, 14 американцах и одном спецназовце из Нидерландов. Один из документов датирован февралем, другой был составлен в конце марта. Местонахождение и характер участия военных в боевых действиях не уточняется, известно лишь, что речь идет об Украине. Во Франции опубликованные сведения опровергли, в Британии назвали «неточными».

Газета обращает внимание на то, что действия спецназовцев могут координироваться командованием сил спецопераций НАТО.

Напомним, 6 апреля стало известно об утечке порядка 100 секретных документов Пентагона. В них содержится информация о военном потенциале Украины. Обнародование этих сведений заставило Киев скорректировать планы ведения боевых действий. В США ведут расследование причин и обстоятельств утечки.