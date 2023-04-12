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Утечка разведданных подтвердила присутствие спецназовцев НАТО на Украине

12:24, 12 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Утечка разведданных подтвердила присутствие спецназовцев НАТО на Украине
12:24, 12 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
51
0
#Великобритания\n#США\n#НАТО\n#Украина\n#военные\n#разведка\n#Пентагон\n#скандал\n#спецоперация\n#СВО
Фото: pxhere.com
51
0

Речь идет о примерно сотне британцев, французов, американцев и представителей других стран альянса.

Лондон. Великобритания. В конфликте на Украине участвуют военнослужащие из США, Великобритании, Франции и ряда других стран НАТО. Об этом стало известно из секретных документов американской разведки, попавших в свободный доступ в начале апреля, пишут «Известия» со ссылкой на Guardian во вторник.

В частности, сообщается о 50 британцах, 17 латвийцах, 15 французах, 14 американцах и одном спецназовце из Нидерландов. Один из документов датирован февралем, другой был составлен в конце марта. Местонахождение и характер участия военных в боевых действиях не уточняется, известно лишь, что речь идет об Украине. Во Франции опубликованные сведения опровергли, в Британии назвали «неточными». 

Газета обращает внимание на то, что действия спецназовцев могут координироваться командованием сил спецопераций НАТО.

Напомним, 6 апреля стало известно об утечке порядка 100 секретных документов Пентагона. В них содержится информация о военном потенциале Украины. Обнародование этих сведений заставило Киев скорректировать планы ведения боевых действий. В США ведут расследование причин и обстоятельств утечки.

12:24, 12 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
51
0
#Великобритания\n#США\n#НАТО\n#Украина\n#военные\n#разведка\n#Пентагон\n#скандал\n#спецоперация\n#СВО