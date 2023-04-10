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После утечки секретных материалов украинское командование пересмотрело свои планы

09:59, 10 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
После утечки секретных материалов украинское командование пересмотрело свои планы
09:59, 10 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
86
0
#Украина\n#США\n#Пентагон\n#соцсети\n#хакеры\n#военные\n#СВО\n#спецоперация
Фото: vk.com/mil
86
0

В соцсети попало порядка 100 файлов, подготовленных для американских генералов.

Киев. Украина. Планы ведения боевых действий вынуждено было изменить командование ВСУ в связи с появлением ряда секретных документов Пентагона в соцсетях. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на CNN.

Телеканал, в свою очередь, получил информацию от источника, близкого к администрации президента Украины.

В начале апреля в свободный доступ попало порядка 100 документов. Часть из них предназначалась для американских специалистов. Из материалов можно узнать о недочетах в вооружении, противовоздушной обороне, комплектовании батальонов перед запланированном на весну контрнаступлением ВСУ.

Минюст США расследует обстоятельства и причины утечки. 

09:59, 10 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
86
0
#Украина\n#США\n#Пентагон\n#соцсети\n#хакеры\n#военные\n#СВО\n#спецоперация