После утечки секретных материалов украинское командование пересмотрело свои планы

Киев. Украина. Планы ведения боевых действий вынуждено было изменить командование ВСУ в связи с появлением ряда секретных документов Пентагона в соцсетях. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на CNN.

Телеканал, в свою очередь, получил информацию от источника, близкого к администрации президента Украины.

В начале апреля в свободный доступ попало порядка 100 документов. Часть из них предназначалась для американских специалистов. Из материалов можно узнать о недочетах в вооружении, противовоздушной обороне, комплектовании батальонов перед запланированном на весну контрнаступлением ВСУ.

Минюст США расследует обстоятельства и причины утечки.