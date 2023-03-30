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Министр энергетики Украины потребовал часть прибылей западных энергетических компаний

11:09, 30 марта, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Министр энергетики Украины потребовал часть прибылей западных энергетических компаний
11:09, 30 марта, 2023
Евгений Кандаков
журналист
59
0
#Украина\n#энергетика\n#бизнес\n#деньги\n#СВО\n#спецоперация\n#курьезы
Фото: pxhere.com
59
0

Речь идет о таких корпорациях, как BP, Chevron, ExxonMobil, Total и Shell.

Киев. Украина. Ведущие энергетические корпорации мира должны отдать Киеву часть полученных за последнее время сверхприбылей. Такое мнение высказал глава Минэнерго Украины Герман Галущенко в интервью изданию Politico, пишет «Российская газета».

По мнению министра, нефтяные и газовые гиганты нажили более 200 млрд долларов из-за скачков цен, вызванных вооруженным конфликтом. Часть этих денег следует направить на восстановление энергетических объектов на Украине, заявил Галущенко.

Как поясняет издание, речь идет о таких компаниях, как BP, Chevron, ExxonMobil, Total и Shell.

11:09, 30 марта, 2023
Евгений Кандаков
журналист
59
0
#Украина\n#энергетика\n#бизнес\n#деньги\n#СВО\n#спецоперация\n#курьезы