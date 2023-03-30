Министр энергетики Украины потребовал часть прибылей западных энергетических компаний

Киев. Украина. Ведущие энергетические корпорации мира должны отдать Киеву часть полученных за последнее время сверхприбылей. Такое мнение высказал глава Минэнерго Украины Герман Галущенко в интервью изданию Politico, пишет «Российская газета».

По мнению министра, нефтяные и газовые гиганты нажили более 200 млрд долларов из-за скачков цен, вызванных вооруженным конфликтом. Часть этих денег следует направить на восстановление энергетических объектов на Украине, заявил Галущенко.

Как поясняет издание, речь идет о таких компаниях, как BP, Chevron, ExxonMobil, Total и Shell.