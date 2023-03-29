Саудовская Аравия стала партнером Шанхайской организации сотрудничества

Эр-Рияд. Саудовская Аравия. Правительство Саудовской Аравии ратифицировало меморандум о партнерстве с Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС). Как сообщает RT со ссылкой на ТАСС, речь идет о предоставлении королевству статуса партнера по диалогу.

Документ был утвержден 28 марта на заседании кабинета министров под председательством короля Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда.

В настоящее время членами ШОС являются 9 стран, в том числе Россия, КНР, Индия, Пакистан, Иран, ряд республик Средней Азии. В статусе наблюдателей находятся Белоруссия, Афганистан и Монголия. Организация существует с 2001 года, в 2023 году председательство в ШОС принадлежит Индии.