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Саудовская Аравия стала партнером Шанхайской организации сотрудничества

12:28, 29 марта, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Саудовская Аравия стала партнером Шанхайской организации сотрудничества
12:28, 29 марта, 2023
Евгений Кандаков
журналист
66
0
#ШОС\n#политика\n#международное сотрудничество\n#Саудовская Аравия
Фото: pxhere.com
66
0

В данную структуру входят Россия, Китай, Индия, Пакистан, Иран и ряд других стран.

Эр-Рияд. Саудовская Аравия. Правительство Саудовской Аравии ратифицировало меморандум о партнерстве с Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС). Как сообщает RT со ссылкой на ТАСС, речь идет о предоставлении королевству статуса партнера по диалогу.

Документ был утвержден 28 марта на заседании кабинета министров под председательством короля Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда.

В настоящее время членами ШОС являются 9 стран, в том числе Россия, КНР, Индия, Пакистан, Иран, ряд республик Средней Азии. В статусе наблюдателей находятся Белоруссия, Афганистан и Монголия. Организация существует с 2001 года, в 2023 году председательство в ШОС принадлежит Индии.

12:28, 29 марта, 2023
Евгений Кандаков
журналист
66
0
#ШОС\n#политика\n#международное сотрудничество\n#Саудовская Аравия