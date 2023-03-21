Рекордно далёкую активную галактику обнаружил телескоп «Джеймс Уэбб»

США. Космический телескоп «Джеймс Уэбб» открыл рекордно далёкое активное галактическое ядро. Оно существовало спустя 570 млн лет после Большого Взрыва, сообщает «Мир 24» со ссылкой на arXiv.org.

Аккрецирующая сверхмассивная чёрная дыра находится в галактике CEERS-1019, которую ранее обнаружил телескоп «Хаббл». Исследования показали, что её масса составляет примерно миллион солнечных масс.

Отмечается, что галактика-хозяин активно образует новые звёзды. Скорость звёздообразования в ней оценили в 30 солнечных масс в год. Газ является плотным и сильно ионизированным. В ней крайне низкое содержание металлов, что характерно для ранней Вселенной.

Учёные отметили, что изучение таких объектов позволяет лучше понять эволюцию Вселенной. Ряд наблюдений показал, что за сравнительно короткий период после Большого Взрыва в космическом пространстве появились сверхмассивные объекты. Скорость их роста не соответствовала существующим теоретическим моделям. В настоящее время учёные разрабатывают новые теории, способные объяснить этот парадокс.