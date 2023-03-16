Американские учёные открыли гормон трезвости

Даллас. США. Американские ученые обнаружили гормон, который снижает эффект алкогольного опьянения. Как передаёт «Мир 24» со ссылкой на Cell Metabolism, он известен как FGF21.

Гормон вырабатывается в печени в результате метаболических стрессов, таких как голодание, дефицит белка и простых сахаров. Но самым мощным индуктором гормона у людей является этанол. Предыдущие исследования показали, что гормон побуждает пить воду, чтобы вывести из организма токсины, и защищает печень от повреждений.

Новый эксперимент показал, что FGF21 выполняет ещё более широкие функции в защите от вредных последствий воздействия этанола. Учёные из Юго-Западного медицинского центра Университета Техаса разделили лабораторных мышей на четыре группы. Трём из них давали этанол, при этом с одной группой не проводили никаких дополнительных манипуляций, второй ввели повышенную дозу FGF21, третьей отключили синтез гормона. Четвертая группа была контрольной.

Наблюдения показали, что мыши с отсутствующим гормоном столкнулись с самыми тяжёлыми последствиями интоксикации — они пришли в себя лишь спустя шесть часов. Мыши, получившие только спирт, очнулись через четыре часа, а мыши с повышенной дозой гормона — через полтора.

Учёные установили, что FGF21 активировал нейроны в области locus coeruleus в головном мозге, которая отвечает за возбуждение и бдительность. Интересно, что гормон не влиял на седативные эффекты, связанные с кетамином, диазепамом или пентобарбиталом. Очевидно, путь FGF21 печень-мозг эволюционировал для защиты от интоксикации, вызванной исключительно этанолом.