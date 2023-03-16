Закрыть
Все разделы Поиск
Ижевское оружие Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
ДТП Удмуртии Спецпроект Здоровье Спецпроект
Юных гонщиков могут обучить азам вождения в автошколе «Вираж» Лонгрид Войлок – материал лечения души Лонгрид Жители Удмуртии могут предложить название для первого в республике крематория Лонгрид

США не признают временный отказ России от участия в ДСНВ

11:15, 16 марта, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
США не признают временный отказ России от участия в ДСНВ
11:15, 16 марта, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
325
0
#США\n#оружие\n#ракеты
Фото: unsplash.com (SpaceX)
325
0

Заявление об этом распространил Госдепартамент.

Вашингтон. США. США не считают, что Россия вправе отказаться от Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Как передают «Известия», соответствующее заявление распространил Госдепартамент США.

«Объявленное Россией приостановление участия в ДСНВ юридически некорректно. Поэтому Россия остается связанной обязательствами в рамках договора», — говорится в бюллетене ведомства.

При этом отмечается, что Вашингтон открыт к обсуждениям любых вопросов по соглашению. Также в Госдепе не увидели препятствий, которые мешали бы российским экспертам проводить инспекции в рамках ДСНВ на территории США.

Также американская сторона заявила, что инспекторы России имеют «необходимые визы», поэтому ничто не мешает их прибытию в Соединенные Штаты.

Напомним, Владимир Путин объявил о приостановке участия России в ДСНВ во время своего февральского обращения Федеральному Собранию.

11:15, 16 марта, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
325
0
#США\n#оружие\n#ракеты