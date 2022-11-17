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Почти 40 тысяч норок бежали со зверофермы в США

13:08, 17 ноября, 2022
Евгений Кандаков
журналист
Почти 40 тысяч норок бежали со зверофермы в США
13:08, 17 ноября, 2022
Евгений Кандаков
журналист
45
0
#США\n#фермеры\n#полиция\n#побег\n#животные
Фото: pixabay.com
45
0

Владелец не исключает, что животных выпустили на волю неизвестные.

Колумбус. США. Массовый побег пушных животных произошел на звероферме в американском штате Огайо. Из клеток на волю вырвались почти 40 тыс. норок, передает телеканал «МИР 24».

Владелец пожаловался на пропажу будущих шуб и шапок в полицию. Предположительно, животных выпустили на свободу неизвестные. Возможно, речь идет о недоброжелателях, решивших причинить хозяину фермы убыток. Также побег мог быть организован зоозащитниками из гуманных соображений. Однако прожившие всю жизнь в клетках норки едва ли смогут адаптироваться к существованию в природе. Многие из них уже погибли под колесами автомобилей. 

Отмечается, что большинство зверьков удалось вернуть обратно, но часть продолжает бродить по окрестностям. Они могут нанести ущерб местным птицеводам, переживает владелец животных.

13:08, 17 ноября, 2022
Евгений Кандаков
журналист
45
0
#США\n#фермеры\n#полиция\n#побег\n#животные