Почти 40 тысяч норок бежали со зверофермы в США

Колумбус. США. Массовый побег пушных животных произошел на звероферме в американском штате Огайо. Из клеток на волю вырвались почти 40 тыс. норок, передает телеканал «МИР 24».

Владелец пожаловался на пропажу будущих шуб и шапок в полицию. Предположительно, животных выпустили на свободу неизвестные. Возможно, речь идет о недоброжелателях, решивших причинить хозяину фермы убыток. Также побег мог быть организован зоозащитниками из гуманных соображений. Однако прожившие всю жизнь в клетках норки едва ли смогут адаптироваться к существованию в природе. Многие из них уже погибли под колесами автомобилей.

Отмечается, что большинство зверьков удалось вернуть обратно, но часть продолжает бродить по окрестностям. Они могут нанести ущерб местным птицеводам, переживает владелец животных.