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Комитет Сената США одобрил проект о наращивании военной мощи Тайваня

10:35, 15 сентября, 2022
Дмитрий Стрелков
Комитет Сената США одобрил проект о наращивании военной мощи Тайваня
10:35, 15 сентября, 2022
Дмитрий Стрелков
29
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#США\n#Тайвань\n#НАТО
Фото: wikimedia.org
29
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В случае одобрения островному государству могут выделить 4,5 млрд долларов.

Вашингтон. США. Комитет Сената США по международным отношениям одобрил инициативу о предоставлении военной помощи администрации Тайваня на фоне ситуации с Китаем. Как передают «Известия», об этом сообщил старший республиканец комитета Джим Риш.

«Поскольку Китай усиливает свою угрожающую риторику и военную агрессию, нам необходимо принять меры для укрепления самообороны Тайваня, пока не стало слишком поздно. Эта программа ускорит военную реформу Тайваня и расширит обучение тайваньских военнослужащих», — отметил он.

Глава комитета отметил, что предполагается выделение военной помощи острову на 4,5 млрд долларов в течение четырёх лет, а также кредитных гарантий на военные закупки на сумму до 2 млрд долларов.

Кроме того, инициатива предусматривает присвоить Тайваню статус «основного союзника вне НАТО». Риш уточнил, что принятый профильным комитетом законопроект «О политике в отношении Тайваня» будет рассмотрен верхней палатой Конгресса.

10:35, 15 сентября, 2022
Дмитрий Стрелков
29
0
#США\n#Тайвань\n#НАТО