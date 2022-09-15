Комитет Сената США одобрил проект о наращивании военной мощи Тайваня

Вашингтон. США. Комитет Сената США по международным отношениям одобрил инициативу о предоставлении военной помощи администрации Тайваня на фоне ситуации с Китаем. Как передают «Известия», об этом сообщил старший республиканец комитета Джим Риш.

«Поскольку Китай усиливает свою угрожающую риторику и военную агрессию, нам необходимо принять меры для укрепления самообороны Тайваня, пока не стало слишком поздно. Эта программа ускорит военную реформу Тайваня и расширит обучение тайваньских военнослужащих», — отметил он.

Глава комитета отметил, что предполагается выделение военной помощи острову на 4,5 млрд долларов в течение четырёх лет, а также кредитных гарантий на военные закупки на сумму до 2 млрд долларов.

Кроме того, инициатива предусматривает присвоить Тайваню статус «основного союзника вне НАТО». Риш уточнил, что принятый профильным комитетом законопроект «О политике в отношении Тайваня» будет рассмотрен верхней палатой Конгресса.