Вирус птичьего гриппа обнаружили у мёртвого дельфина во Флориде

Таллахасси. США. У дельфина-бутылконоса, найденного мёртвым в североамериканском штате Флорида весной 2022 года, обнаружили вирус птичьего гриппа. Как передаёт «Мир 24», учёные рассказали об этом через неделю после заявления шведских исследователей о том, что такой же вирус нашли у морской свиньи (представитель зубатых китов — прим. ред.), которая выбросилась на берег.

Отмечается, что данная версия вируса широко распространена среди североамериканских и европейских птиц. Сейчас впервые зафиксированы два случая заболевания у китообразных: дельфинов, китов и морских свиней.

По словам вирусологов, пока слишком рано говорить о том, насколько часто вирус заражает китообразных. Однако его обнаружение у двух разных видов на разных континентах говорит о том, что были и другие случаи.

Эксперты подчеркивают, что риск для человека остается низким. Как сообщает американский Центр по контролю и профилактике заболеваний, этот вирус подхватил лишь один человек, который имел контакт с домашней птицей. Однако распространение вируса на новые виды представляет потенциальную опасность для дикой природы и даёт вирусу новые возможности для мутации и адаптации к млекопитающим, к которым относится и человек.