Закрыть
Все разделы Поиск
Обещания Спецпроект Удмуртия 18+ Спецпроект
Ижевское оружие Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
Загадки Балезинского могильника Лонгрид Вернулись в детство: в Ижевске прошел первый Чемпионат дворовых игр Лонгрид Бегемот в цирке Лонгрид

Вирус птичьего гриппа обнаружили у мёртвого дельфина во Флориде

12:50, 14 сентября, 2022
Дмитрий Стрелков
Вирус птичьего гриппа обнаружили у мёртвого дельфина во Флориде
12:50, 14 сентября, 2022
Дмитрий Стрелков
40
0
#США\n#дельфины\n#птичий грипп
Фото: unsplash.com
40
0

До этого в Швеции такой же вирус нашли у другого китообразного.

Таллахасси. США. У дельфина-бутылконоса, найденного мёртвым в североамериканском штате Флорида весной 2022 года, обнаружили вирус птичьего гриппа. Как передаёт «Мир 24», учёные рассказали об этом через неделю после заявления шведских исследователей о том, что такой же вирус нашли у морской свиньи (представитель зубатых китов — прим. ред.), которая выбросилась на берег.

Отмечается, что данная версия вируса широко распространена среди североамериканских и европейских птиц. Сейчас впервые зафиксированы два случая заболевания у китообразных: дельфинов, китов и морских свиней.

По словам вирусологов, пока слишком рано говорить о том, насколько часто вирус заражает китообразных. Однако его обнаружение у двух разных видов на разных континентах говорит о том, что были и другие случаи.

Эксперты подчеркивают, что риск для человека остается низким. Как сообщает американский Центр по контролю и профилактике заболеваний, этот вирус подхватил лишь один человек, который имел контакт с домашней птицей. Однако распространение вируса на новые виды представляет потенциальную опасность для дикой природы и даёт вирусу новые возможности для мутации и адаптации к млекопитающим, к которым относится и человек.

12:50, 14 сентября, 2022
Дмитрий Стрелков
40
0
#США\n#дельфины\n#птичий грипп