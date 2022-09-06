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Турция начнёт поставлять «Байрактары» в Польшу

09:50, 06 сентября, 2022
Дмитрий Стрелков
Турция начнёт поставлять «Байрактары» в Польшу
09:50, 06 сентября, 2022
Дмитрий Стрелков
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#Турция\n#Польша\n#беспилотник
Фото: wikimedia.org
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Первые отгрузки намечены на октябрь 2022 года.

Анкара. Турция. Турция начнёт поставки ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Bayraktar TB2 в Польшу в октябре 2022 года. Как передают «Известия», об этом заявил гендиректор компании Baykar Makina Халюк Байрактар в беседе с изданием Anadolu.

«На фоне боевых действий на Украине возрос интерес к Bayraktar TB2. Интерес уделяют также другому ударному дрону — Akıncı. В настоящее время переговоры со странами Запада продолжаются», — сказал Халюк Байрактар.

Он подчеркнул, что в разработке беспилотников для Польши присутствуют изменения, а также требуются некие доработки. Также завершается и процесс обучения персонала, который будет эксплуатировать БПЛА.

По его словам, Польша является важным для Турции рынком «с высоким закупочным потенциалом и большими инвестициями в оборонный и аэрокосмический сектор».

Отметим, что Турция поставляет «Байрактары» и на Украину. Впервые Киев закупил ударные беспилотники в 2019 году. Bayraktar имеет систему лазерного наведения, дрон способен нести до четырёх ракет. Беспилотники могут поразить цель на расстоянии до восьми, а в некоторых модификациях до 16 км. В настоящее время беспилотники Bayraktar на вооружении имеют Азербайджан, Катар, Ливия, Марокко, Польша и Украина.

09:50, 06 сентября, 2022
Дмитрий Стрелков
62
0
#Турция\n#Польша\n#беспилотник