Казахстан собирается переселить часть амурских тигров на свою территорию

Владивосток. Казахстан подписал соглашение с Россией о реинтродукции (переселение и заселение вновь) тигра на своей территории. Как передаёт «Мир 24», документ стороны завизировали на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Отмечается, что часть тигров могут завезти из Приморья. Таким образом, первое поколение «казахских тигров» будет состоять из амурских тигров.

«В рамках мероприятия министр природных ресурсов России Александр Козлов и вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан Алия Шалабекова подписали соглашение о реинтродукции тигра на территорию республики», – сказано в релизе. Первое поколение популяции будет состоять из амурских тигров.

Напомним, в Средней Азии и Закавказье ранее обитала популяция туранских тигров. Последние документально подтверждённые случаи появления тигров на территории советской Средней Азии были зафиксированы в конце 1940-х — начале 1950-х годов. Последнего туранского тигра застрелили на юго-востоке Турции в 1970 году.

Исследования показывают близкое родство между амурским и среднеазиатским подвидами данного зверя. Несколько лет назад казахстанский кабмин объявил о планах реинтродукции тигра на территорию страны. Для этого создана особо охраняемая природная территория в районе озера Балхаш.

Также «Мир 24» сообщает, что президент России Владимир Путин рассказал о том, что численность тигров в мире выросла за 12 лет.