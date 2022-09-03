Посев озимой пшеницы начался в Туркменистане

Ашхабад. Туркменистан. В Туркменистане начали сеять озимую пшеницу. Как передаёт «Мир 24», эта сельскохозяйственная кампания стартовала одновременно во всех велаятах страны.

«Этой благородной традиции издавна придерживались наши деды и прадеды, которые сперва читали молитвы и забрасывали зёрна пшеницы, желали, чтобы каждое брошенное в землю зерно воздалось сторицей», – сказал заслуженный старейшина, житель Ахалского велаята Чарыяр Хыдыров.

Под хлеб в этом году отвели 690 тысяч гектаров земли по всей стране. Сеют несколько сортов пшеницы, в том числе два сорта озимой мягкой, которые вывели туркменские селекционеры в прошлом году.

«Туркменская пшеница благодаря своему качеству пользуется повышенным спросом у отечественных бизнесменов. Из нее получается отличная мука, востребованная в хлебобулочном и кондитерском производстве», — сказала депутат двухпалатного парламента Туркменистана Байрамсолтан Мырадова.

Напомним, что у жителей Туркменистана хлеб всегда считался священным. Издавна народ почитает его — касается им лба, не разбрасывает хлебные крошки, а, отправляясь в дальний путь, жители всегда берут с собой чурек, испеченный в тандыре.

Отметим, что туркменская пшеница полностью покрывает внутренний спрос. Её продают и на внешние рынки, а в 2011 году Туркменистан вошёл в число государств-экспортеров зерна.