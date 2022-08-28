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Наводнения унесли более тысячи жизней в Пакистане

10:03, 28 августа, 2022
Евгений Кандаков
Наводнения унесли более тысячи жизней в Пакистане
10:03, 28 августа, 2022
Евгений Кандаков
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#дожди\n#реки\n#гибель людей\n#Индия\n#Иран\n#Пакистан\n#потоп\n#наводнение
Фото: pxhere.com
137
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Подъем уровня воды в реках был вызван муссонными дождями.

Исламабад. Пакистан. Реки Пакистана вышли из берегов из-за муссонных дождей. Жертвами паводка и оползней стали 1033 человека, сообщает телеканал «МИР 24» со ссылкой на РИА Новости.

Наводнения начались еще 14 июня и с тех пор практически не прекращались. Особенно сильный потоп наблюдается в провинциях Синд и Белуджистан. По данным Национального управления по борьбе со стихийными бедствиями, только за последние сутки погибли 119 человек, травмирован 71.

Власти страны объявили в стране чрезвычайное положение и попросили международной помощи.

Добавим, наводнения и оползни стали причиной гибели по меньшей мере 50 человек на севере и востоке Индии. А в Иране в начале августа из-за потопа погибли около 70 жителей.

10:03, 28 августа, 2022
Евгений Кандаков
137
0
#дожди\n#реки\n#гибель людей\n#Индия\n#Иран\n#Пакистан\n#потоп\n#наводнение