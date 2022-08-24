Засуха вынудила мэрию итальянского города нанять лозоходца для поиска воды

Баярдо. Италия. В надежде найти новые источники водоснабжения муниципалитет города Баярдо в Италии прибег к услугам лозоходца. Об этом сообщает телеканал «МИР 24» со ссылкой на газету la Stampa.

Лозоходцы ищут скрытые под землей родники, месторождения полезных ископаемых и клады с помощью приспособления из проволоки или прута в форме буквы Y. Держа его в руках, они обходят местность, пока указатель не начинает двигаться самостоятельно. В этом месте начинаются поиски искомого объекта.

Гонорар лозоходцу составил 300 евро. Мэр Баярдо Ремо Моралья пообещал выплатить эти деньги из собственного кошелька. Местная река обмелела, воду в город приходится доставлять пожарным цистернами.

«Если у тебя болезнь и ты в отчаянии, ты пытаешься искать все способы», – объяснил свое решение градоначальник

Между тем лозоходец объявил, что нашел пять подземных источников воды на глубинах от 120 до 250 метров. В ближайшее время достоверность его слов проверят бурением.

Напомним, из-за засухи в Европе катастрофически обмелели многие реки. Так, в Сербии на обнажившемся участке дна Дуная обнаружили остатки затонувших в годы II мировой войны судов. Во Франции до размеров ручья уменьшилась Луара. В Англии высохли истоки Темзы, а в Германии в скором времени может прекратиться судоходство по Рейну.