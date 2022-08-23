Собаки плачут от радости при виде хозяина, доказали японские ученые

Слезы играют большую роль в коммуникациях людей и животных, отметили авторы исследования.
Токио. Япония. Плакать от счастья способны не только люди, но и собаки. В этом убедились японские ученые, сообщает телеканал «МИР 24» со ссылкой на издание Current Biology.
Открытие совершили биологи Университета Азабу. Они измерили объемы слез, выделяемых четвероногими до и после встреч с хозяевами. Для контроля животным вводили гормон окситоцин, который также провоцирует увлажнение глаз.
Как оказалось, слезоотделение у псов повышалось как при виде знакомых людей, так и при инъекциях препарата.
В то же время было отмечено, что у людей более сильную симпатию вызывали песики с блестящими от слез глазами. Данное наблюдение говорит о том, что выделение жидкости органами зрения способствует укреплению связей между людьми и животными, заявили авторы исследования.
Напомним, на днях сотрудники Хабаровского аэропорта вернули владельцам местного «Хатико» — пса, который 3 месяца ждал улетевших в отпуск хозяев.