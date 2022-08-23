Собаки плачут от радости при виде хозяина, доказали японские ученые

Токио. Япония. Плакать от счастья способны не только люди, но и собаки. В этом убедились японские ученые, сообщает телеканал «МИР 24» со ссылкой на издание Current Biology.

Открытие совершили биологи Университета Азабу. Они измерили объемы слез, выделяемых четвероногими до и после встреч с хозяевами. Для контроля животным вводили гормон окситоцин, который также провоцирует увлажнение глаз.

Как оказалось, слезоотделение у псов повышалось как при виде знакомых людей, так и при инъекциях препарата.

В то же время было отмечено, что у людей более сильную симпатию вызывали песики с блестящими от слез глазами. Данное наблюдение говорит о том, что выделение жидкости органами зрения способствует укреплению связей между людьми и животными, заявили авторы исследования.

Напомним, на днях сотрудники Хабаровского аэропорта вернули владельцам местного «Хатико» — пса, который 3 месяца ждал улетевших в отпуск хозяев.