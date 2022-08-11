Слабую эффективность Javelin на Украине втайне признала даже компания-производитель

Уолтем. США. Настоящая предельная дистанция поражения танков американскими ракетами «Джавелин» оказалась вдвое ниже заявленной. Об этом сообщает телеканал RT со ссылкой на внутренние документы компании-производителя данных переносных противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Raytheon.

Если в открытых источниках по Javelin говорится о максимальной дальности эффективного использования 5 км, то по закрытым внутренним данным, попавшим в руки журналистов, речь идет всего лишь о 2,5 км, то есть в 2 раза меньше.

Отмечается, что «Джавелины» уступают по этому показателю более старым американским комплексам BGM-71 TOW образца 1970 года (3,7 км). В то же время мощность удара сопоставима, а цена TOW в 10-12 раз ниже. Javelin в комплекте с 6 ракетами стоит 600 тыс. долларов США, а его старший собрат — 45-50 тыс.

Кроме того, по данным проведенных для Raytheon опросов американских военных с опытом боевых действий в Ираке и Афганистане, примерно каждый третий выстрел из «Джавелина» сопровождался какими-либо проблемами. А по данным тестовых испытаний из 11 пусков ракет лишь 3 завершились поражением стационарной цели.

Также в отчете признается, что с расстояния 150 м выстрел в лоб российскому танку Т-80 оказывает лишь «минимальный эффект».

По данным источников RT в зоне проведения спецоперации, украинские военные в силу плохой обученности применяли комплекс в основном на коротких дистанциях, стреляя напрямую. В результате терялось единственное реальное преимущество Javelin перед более старыми аналогами – возможность атаки с дальнего расстояния вертикально по люку, в наименее защищенную часть башни танка. Именно это обстоятельство позволяло комплектовать ПТРК ракетами с невысокой поражающей способностью.

К тому же новая для ВСУ техника оказалась весьма капризной. При перевозке по плохим дорогам и неаккуратной выгрузке часто ломалась оптика, что делало комплекс непригодным к использованию. Подавляющее большинство ракет, по сведениям источников RT, прибыло на Украину с разряженными аккумуляторами, что также не позволяло применить их на поле боя.

Всего после начала спецоперации Вашингтон отправил Киеву более 7 тыс. комплексов Javelin, почти истощив запасы собственной армии. Поначалу на Украине возник настоящий культ этого оружия: в честь ПТРК стали называть детей, на стенах домов стали рисовать «иконы» в честь «святой Джавелины». Javelin позиционировался как чудо-оружие, способное переломить ход боевых действий. Однако реальность опровергла надежды Киева на «вундерваффен» от заокеанских союзников.