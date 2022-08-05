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Драгоценности Элвиса Пресли продадут с молотка в Нью-Йорке

17:37, 05 августа, 2022
Евгений Кандаков
Драгоценности Элвиса Пресли продадут с молотка в Нью-Йорке
17:37, 05 августа, 2022
Евгений Кандаков
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#золото\n#драгоценности\n#украшения\n#музыка\n#аукцион\n#США\n#музыканты
Фото: pixabay.com
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Долгое время коллекция ювелирных изделий «короля рок-н-ролла» считалась утерянной.

Нью-Йорк. США. В США нашли считавшуюся утерянной коллекцию драгоценностей Элвиса Пресли. Ее планируют продать на аукционе в Нью-Йорке 27 августа, сообщает телеканал «МИР 24» со ссылкой на New York Post.

Известно, что в 60-е годы ХХ века «король рок-н-ролла» подарил украшения своему менеджеру Тому Паркеру. В дальнейшем изделия на долгое время пропали, но их нашла и собрала вместе гендиректор компании GWS Auctions Бриджит Крузе. Всего в колекции насчитывается около 200 предметов, в том числе золотые перстни с бриллиантами, запонки, часы, цепочки и даже гитара.

Бывшая супруга Пресли Присцилла выразила надежду, что покупатель будет заботиться о вещах Элвиса.

17:37, 05 августа, 2022
Евгений Кандаков
21
0
#золото\n#драгоценности\n#украшения\n#музыка\n#аукцион\n#США\n#музыканты