Драгоценности Элвиса Пресли продадут с молотка в Нью-Йорке

Нью-Йорк. США. В США нашли считавшуюся утерянной коллекцию драгоценностей Элвиса Пресли. Ее планируют продать на аукционе в Нью-Йорке 27 августа, сообщает телеканал «МИР 24» со ссылкой на New York Post.

Известно, что в 60-е годы ХХ века «король рок-н-ролла» подарил украшения своему менеджеру Тому Паркеру. В дальнейшем изделия на долгое время пропали, но их нашла и собрала вместе гендиректор компании GWS Auctions Бриджит Крузе. Всего в колекции насчитывается около 200 предметов, в том числе золотые перстни с бриллиантами, запонки, часы, цепочки и даже гитара.

Бывшая супруга Пресли Присцилла выразила надежду, что покупатель будет заботиться о вещах Элвиса.