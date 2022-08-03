Ученые выяснили вкус первых выращенных людьми арбузов

Из-за горькой мякоти в пищу шли только семена.
Триполи. Ливия. Самые первые арбузы, которые начал культивировать человек, были горькими. Причем история возделывания гигантской ягоды началась намного раньше, чем считалось до сих пор, пишет Газета.ру со ссылкой на результаты исследования, опубликованные в Molecular Biology and Evolution.
Биологи исследовали семена, найденные на стоянке древних людей Уан-Мухаггиаг на юге современной Ливии. Геномный анализ позволил узнать свойства растения. Оказалось, что ближайшие родственники первого выращенного арбуза и сейчас встречаются в диком виде в Западной Африке. Однако на вкус они горькие. Зачем же людям понадобилось их сажать?
Ученые пришли к выводу, что древние жители Ливии употребляли в пищу не мякоть, а семечки. Многие из них оказались со следами зубов. Кстати, до сих пор именно с этой целью собирают дикорастущие арбузы современные африканцы.
Однако спустя много сотен лет случайная мутация изменила вкус бахчевой культуры. В арбузах перестали вырабатываться горькие вещества, и люди оценили сладкую освежающую мякоть.
Добавим, находки на стоянке Уан-Мухаггиаг существенно «удревнили» историю возделывания гигантской ягоды. До сих пор считалось, что арбузы выращивают не более 4 тыс. лет. Теперь эта цифра отодвинулась назад до периода 6 тыс. лет назад.