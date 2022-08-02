«Золото Бреслау»: 1 сентября в Польше решили вскрыть тайник с предполагаемым кладом нацистов

Вроцлав. Польша. Кладоискатели из Польши объявили, когда они вскроют тайник, в котором могут находиться сокровища Третьего Рейха. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на Daily Mail.

Металлическую емкость, где, вероятно, лежат спрятанные нацистами ценности, разрежут 1 сентября. Речь идет о канистре длиной от 1,2 до 1,5 метра и диаметром около 50 сантиметров. В дневнике одного из офицеров СС говорится, что после начала наступления советских войск на Германию Гитлер приказал укрыть в 11 местах на территории современной Польши 260 грузовиков с награбленными в Европе сокровищами. Предполагают, что один из схронов нашли в старинном дворце в Силезии.

«Золото Бреслау» — так по немецкому названию Вроцлава уже прозвали клад – может стоить почти 700 млн долларов. Из тайника кладоискатели рассчитывают извлечь ценные бумаги, произведения искусства, музейные собрания, документы и ювелирные изделия.