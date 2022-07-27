50 россиян скончались с начала года в Турции

Анкара. Турция. За первые 6 месяцев 2022 года в Турции умерли 50 наших соотечественников. Об этом сообщил посол России в Турции Алексей Ерхов, пишет «Интерфакс» со ссылкой на «Россия 24».

По словам дипломата, основными причинами являются хронические заболевания, прежде всего сердечно-сосудистые. Также туристы часто тонут и попадают в ДТП. Указанная цифра находится в пределах обычной статистики, отметил Ерхов.

Также он указал на рост заболеваний коронавирусом среди наших отдыхающих в течение последнего месяца. Таких случаев отмечено 20, в основном в южных турецких провинциях.

Кроме того, за последние два месяца в Турции произошло 10 серьезных ДТП, в которых пострадали порядка 50 россиян.

Дипломат указал и на участившиеся конфликты на курортах Турции между российскими и зарубежными туристами на политической или межнациональной почве. Тем, кто столкнулся с подобными проблемами, Ерхов посоветовал незамедлительно обращаться в Генконсульство России в Анталье. Он пообещал квалифицированную помощь от сотрудников.

Напомним, недавно в АТОР назвали минимальную стоимость путевок на турецкие курорты.