Угроза обрушения моста через Днепр возникла на Херсонщине после обстрела ВСУ

Херсон. Украина. В Херсонской области Украины грозит рухнуть Антоновский мост через реку Днепр. Сооружение было обстреляно Вооруженными силами Украины, сообщает телеканал «360 градусов» со ссылкой на ТАСС.

«Мост фактически разрушен. Если удары продолжатся, он может рухнуть», — заявил агентству замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

Антоновский мост соединяет город Алешки с поселком Антоновка Херсонской области. 19 июля с позиций украинских войск было выпущено 6 ракет по Херсону. 5 из них удалось сбить, но одна упала неподалеку от Антоновского моста.

Обстрелы возобновились 20 июля. По находящимися под контролем российской армии населенным пунктам Херсонщины было выпущено 12 ракет из американских РСЗО HIMARS. В связи с систематическими атаками в регионе усилят группировку сил противовоздушной обороны, пообещал Кирилл Стремоусов.