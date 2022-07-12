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Туристам запретили рыбачить и заниматься дайвингом на курортах Египта

16:34, 12 июля, 2022
Евгений Кандаков
Туристам запретили рыбачить и заниматься дайвингом на курортах Египта
16:34, 12 июля, 2022
Евгений Кандаков
67
0
#Египет\n#море\n#рыба\n#рыбалка\n#плавание\n#отдых\n#туризм\n#запрет\n#акула
Фото: flickr.com
67
0

Причина – нападения акул на людей.

Хургада. Египет. Запрет на кормление рыб, дайвинг и рыбалку ввели на курортах Египта. Причина – серия нападений акул на людей, пишет Лента.ру со ссылкой на портал TourDom.

Власти довели информацию об ограничениях до отельеров в Хургаде, Марс-Аламе, Сафаге, Эль-Гуне, Шарм-эш-Шейхе, Табе и Дахабе. По предварительным данным, погружаться в глубины Красного моря и общаться с его обитателями нельзя будет до 15 июля. За этим будут следить сотрудники гостиниц.

Как уже сообщалось, в июле акулы загрызли насмерть двух туристок в Египте. Опасных для человека хищниц замечали недавно также на Дальнем Востоке России.

16:34, 12 июля, 2022
Евгений Кандаков
67
0
#Египет\n#море\n#рыба\n#рыбалка\n#плавание\n#отдых\n#туризм\n#запрет\n#акула