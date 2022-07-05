Эйфелеву башню могут демонтировать для спасения от ржавчины

Париж. Франция. Ржавчина грозит погубить Эйфелеву башню. Об этом сообщает телеканал «МИР 24» со ссылкой на Guardian.

По данным британского издания, специалисты опасаются за состояние символа современного Парижа. Железные конструкции, из которых состоит сооружение, страдают от коррозии. Объект предлагают временно разобрать, отремонтировать, покрасить и снова установить на прежнем месте. Нанесение очередного слоя краски без капремонта они считают бесполезным, это лишь ускорит дальнейшее разрушение металла.

Башню обследовали в связи с приближением Олмпиады-2024. По результатам решено было провести косметический ремонт за 60 млн евро. Кстати, сам создатель знаменитого объекта рекомендовал красить сооружение каждые 7 лет, или даже чаще.

«Если бы Гюстав Эйфель посетил это место, у него случился бы сердечный приступ», – заявил один из сотрудников, следящих за состоянием достопримечательности.

Напомним, Эйфелеву башню построили в 1889 году ко Всемирной выставке. Поначалу ее облик подвергся критике, как не гармонирующий со старинными зданиями Парижа. Объект хотели демонтировать через 20 лет. Однако за это время парижане и гости французской столицы успели полюбить творение Эйфеля и снос отменили. С тех пор башня стала одним из самых узнаваемых сооружений города, наряду с Собором Нотр-Дам и Лувром.