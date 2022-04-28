Американские студенты нарисовали классики длиной 6,7 км

Джорджия. США. Американские студенты Технологического университета Джорджии нарисовали и прошли 6,7 км трассы для игры в классики. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на агентство UPI.

Классики создали члены организации первокурсников, которая помогает учащимся преодолевать трудности с помощью уникального опыта.

Команда студентов придумала трафареты, с помощью которых получилось быстро и точно рисовать мелом квадраты на тротуарах. Таким образом студенты попытались установить мировой рекорд, создав и пройдя свои самые длинные классики.

Команда рассказала, что уже связалась с Книгой рекордов Гиннесса, которая должна зафиксировать их достижение. Пока рекорд по продолжительности игры в классики составляет 6,4 км. Он был установлен в 2019 году в штате Нью-Джерси.