В Англии продали за криптовалюту самый большой в мире черный алмаз

Лондон. Великобритания. Аукционный дом Sotheby's продал крупнейший в мире черный алмаз «Энигма» массой 555,55 карат. За редкий камень выручили 4,3 млн долларов США (около 322 млн рублей) в криптовалюте, пишет «Интерфакс» со ссылкой на BBC News.

Имя покупателя официально не назвали, но по данным СМИ, это бизнесмен Ричард Харт. Информацию он подтвердил сам в видеообращении, размещенном в соцсети.

Предыдущий владелец «Энигмы» сохранил анонимность. Известно лишь, что драгоценность принадлежала ему около 20 лет.

Кстати, торги с возможностью оплаты криптовалютой Sotheby's проводит не впервые. В июле 2021 года покупатель из Гонконга приобрел на аукционе этой фирмы бриллиант за 12,3 млн долларов в биткойнах.

Черные алмазы, подобные «Энигме», иногда находят в Бразилии и Центральной Африке. Они образовались в период от 2,6 до 3,2 млрд лет тому назад, до появления динозавров. В химическом составе черных алмазов имеются вещества, встречающиеся в метеоритах, поэтому геологи не исключают внеземное происхождение этих камней.