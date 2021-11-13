В 2022 году между Польшей и Белоруссией планируется возвести стену

Сооружение будет длиной в 180 км и высотой в 5,5 м.

Польша. Польша планирует отгородится от Белоруссии стеной в 2022 году. Об этом сообщает «Интерфакс».

Работы по усилению границы хотят завершить в первой половине предстоящего года. Это будет сооружение длиной 180 км, высотой 5,5 м с самыми современными решениями. Вдоль реки Буг установят другой тип системы безопасности.

В настоящее время границу с Белоруссией охраняют 13 тыс. военнослужащих, 4,5 тыс. пограничников и 2 тыс. полицейских. По словам главы польского МВД Мариуша Каминьского, их постоянно провоцируют, но службы хорошо подготовлены.

Ситуация на границе между Польшей и Белоруссией осложнилась 8 ноября. В этот день с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока, которые желают попасть в Европейский союз. Их лагерь у границы разрастается и его контролируют белорусские службы.

В последние месяцы в Польше, Литве и Латвии фиксируют усилившийся поток нелегалов, пытающихся попасть на территорию Европейского союза через Белоруссию. В ЕС же обвиняют Белоруссию в создавшемся хаосе у границ, так как страна не пускает обратно нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, которые не смогли попасть в ЕС.

Страны Балтии и Еврокомиссия обвиняют власти Белоруссии в организации потоков мигрантов.