Главного городского волшебника лишили работы в Новой Зеландии

Ян Ченнел официально числился колдуном в Крайстчерче.



Крайстчерч. Новая Зеландия. Мэрия новозеландского Крайстчерча расторгнет трудовой контракт с 89-летним Яном Брэкенбери Ченнеллом, занимающим пост главного мага города. Об этом сообщает телеканал «МИР 24» со ссылкой на Newshub.

Колдун состоял на муниципальной службе в течение 23 лет, его годовое жалованье составляло 16 тыс. новозеландских долларов. Считалось, что волшебник создает городу рекламу.

Однако в итоге местные власти решили, что его образ не соответствует современному облику города. В декабре Ченнеллу выплатят последнюю зарплату и проводят на заслуженный отдых.

Маг воспринял новость о предстоящем увольнении в штыки. Он назвал руководство города «кучкой бюрократов без воображения». По мнению Ченнела, у них нет «ни малейшего представления о подлинном наследии и облике Крайстчерча», а сам он — живой символ города. Также волшебник пообещал, что продолжит колдовать, невзирая на утрату официального статуса.

«Чиновникам придется меня убить, для того чтобы прекратить это», — заявил Ченнел.