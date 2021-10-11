Премия памяти Нобеля досталась экономистам, исследовавшим труд и причинно-следственные связи

Лауреаты трудятся в США.



Стокгольм. Швеция. Лауреатами премии по экономике памяти Альфреда Нобеля стали американские ученые Дэвид Кард, а также Джошуа Ангрист и Гвидо Имбенс. Награду им присудили «за эмпирический вклад в экономику труда» и «за методологический вклад в анализ причинно-следственных связей», пишет «Интерфакс».

Член Национальной академии наук США, профессор Калифорнийского университета в Беркли Дэвид Кард в ходе экспериментов в естественных условиях проанализировал воздействие рынка труда на минимальную заработную плату, иммиграцию и образование.

Профессор экономики кафедры имени Форда Массачусетского технологического института Джошуа Ангрист и профессор Стэнфордского университета Гвидо Имбенс еще в 90-е годы прошлого века установили, насколько точные выводы по причинно-следственным связям можно сделать в ходе экспериментов в естественных условиях.

В 2020 году награду получили американские ученые Пол Милгром и Роберт Уилсон. Их отметили «за усовершенствование теории аукционов и изобретение новых форматов аукционов».

Напомним, аналог Нобелевской премии по экономике выплачивает с 1968 года Банк Швеции. Сам ученый и предприниматель Альфред Нобель наград по данной дисциплине выплачивать не завещал. Список премий решено было дополнить спустя 70 с лишним лет после его смерти.