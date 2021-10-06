Нобелевскую премию по химии дали разработчикам асимметричного органокатализа

Исследования ученых из Германии и США помогут в создании новых фармацевтических препаратов.



Стокгольм. Швеция. Стали известны имена лауреатов Нобелевской премии в области химии за 2021 год. Как пишет «Интерфакс», награду получили Бенджамин Лист из Германии и Дэвид Макмиллан из США.

Как пояснили в Нобелевском комитете, премия присуждена за разработку асимметричного органокатализа, ученые разделят ее пополам.

Лист и Макмиллан опровергли господствовавшее мнение, что существует всего два типа катализаторов: металлы и ферменты. Оба ученых независимо друг от друга разработали новый способ построения молекул – асимметричный органокатализ, основанный на малых органических молекулах. На его основе ведутся исследования новых фармацевтических препаратов, создаются соединения, способные поглощать свет в солнечных батареях.

Напомним, 5 октября Нобелевскую премию в области физики получили Джорджио Паризи, Клаус Хассельман и Сюкуро Манабе.