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Нобелевскую премию по химии дали разработчикам асимметричного органокатализа

16:46, 06 октября, 2021
Евгений Кандаков
Нобелевскую премию по химии дали разработчикам асимметричного органокатализа
16:46, 06 октября, 2021
Евгений Кандаков
84
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#наука\n#ученые\n#исследования\n#Швеция\n#США\n#Германия\n#химия\n#премии\n#Нобелевская премия
Фото: twitter.com/Sholpan557
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Исследования ученых из Германии и США помогут в создании новых фармацевтических препаратов.

Стокгольм. Швеция. Стали известны имена лауреатов Нобелевской премии в области химии за 2021 год. Как пишет «Интерфакс», награду получили Бенджамин Лист из Германии и Дэвид Макмиллан  из США.

Как пояснили в Нобелевском комитете, премия присуждена за разработку асимметричного органокатализа, ученые разделят ее пополам.

Лист и Макмиллан опровергли господствовавшее мнение, что существует всего два типа катализаторов: металлы и ферменты. Оба ученых независимо друг от друга разработали новый способ построения молекул – асимметричный органокатализ, основанный на малых органических молекулах. На его основе ведутся исследования новых фармацевтических препаратов, создаются соединения, способные поглощать свет в солнечных батареях.

Напомним, 5 октября Нобелевскую премию в области физики получили Джорджио Паризи, Клаус Хассельман и Сюкуро Манабе.

16:46, 06 октября, 2021
Евгений Кандаков
84
0
#наука\n#ученые\n#исследования\n#Швеция\n#США\n#Германия\n#химия\n#премии\n#Нобелевская премия
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