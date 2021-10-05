Закрыть
Все разделы Поиск
История ижевского оружия Спецпроект Удмуртия 18+ Спецпроект
Обещания Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
Гаражная амнистия: вопросы и ответы Лонгрид Гайд: как первокурснику «выжить» в общежитии Лонгрид Переработка: маленькие шаги к большому делу Лонгрид

В Швеции назвали лауреатов Нобелевской премии по физике за 2021 год

15:28, 05 октября, 2021
Евгений Кандаков
В Швеции назвали лауреатов Нобелевской премии по физике за 2021 год
15:28, 05 октября, 2021
Евгений Кандаков
351
0
#Швеция\n#награды\n#наука\n#исследования\n#ученые\n#премии\n#физика\n#климат\n#потепление\n#Нобелевская премия
Фото: vk.com/rt_russian
351
0

Награду поделят между учеными из Германии, США и Италии.

Стокгольм. Швеция. Нобелевскую премию по физике за 2021 год присудили за новаторский вклад в понимание сложных физических систем. Награду получат ученые из США, Германии и Италии Сюкуро Манабе, Клаус Хассельман и Джорджио Паризи, сообщает телеканал «360 градусов».

По решению Шведской королевской академии наук, часть премии получат американец Сюкуро Манабе и немец Клаус Хассельман. Они занимаются физическим моделированием климата Земли и оценкой прогнозирования глобального потепления. Другая часть достанется итальянцу Джорджио Паризи за исследования взаимодействия беспорядка и флуктуаций в физических системах масштабом от атома до планеты.

Напомним, ежегодная Нобелевская неделя стартовала 4 октября. В первый день были объявлены лауреаты в области физиологии и медицины — американские ученые Дэвид Джулиус и Ардем Патапутян.

Размер премии в денежном выражении составляет сейчас 1,1 млн долларов США (около 80 млн рублей).

15:28, 05 октября, 2021
Евгений Кандаков
351
0
#Швеция\n#награды\n#наука\n#исследования\n#ученые\n#премии\n#физика\n#климат\n#потепление\n#Нобелевская премия
?>