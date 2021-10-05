В Швеции назвали лауреатов Нобелевской премии по физике за 2021 год

Награду поделят между учеными из Германии, США и Италии.



Стокгольм. Швеция. Нобелевскую премию по физике за 2021 год присудили за новаторский вклад в понимание сложных физических систем. Награду получат ученые из США, Германии и Италии Сюкуро Манабе, Клаус Хассельман и Джорджио Паризи, сообщает телеканал «360 градусов».

По решению Шведской королевской академии наук, часть премии получат американец Сюкуро Манабе и немец Клаус Хассельман. Они занимаются физическим моделированием климата Земли и оценкой прогнозирования глобального потепления. Другая часть достанется итальянцу Джорджио Паризи за исследования взаимодействия беспорядка и флуктуаций в физических системах масштабом от атома до планеты.

Напомним, ежегодная Нобелевская неделя стартовала 4 октября. В первый день были объявлены лауреаты в области физиологии и медицины — американские ученые Дэвид Джулиус и Ардем Патапутян.

Размер премии в денежном выражении составляет сейчас 1,1 млн долларов США (около 80 млн рублей).