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Олег Тиньков согласился урегулировать спор с американскими властями за 506 млн долларов

14:35, 02 октября, 2021
Андрей Бирюков
Олег Тиньков согласился урегулировать спор с американскими властями за 506 млн долларов
14:35, 02 октября, 2021
Андрей Бирюков
639
0
#США\n#бизнес\n#налоги\n#суд
Фото: unsplash.com
639
0

Это сумма штрафа, назначенная ему за уклонение от уплаты налогов.

Сан-Франциско.США. Российский бизнесмен Олег Тиньков согласился выплатить властям США 506 млн долларов в рамках судебного спора. Об этом пишут «Известия»

В феврале 2020 года Налоговая служба США инициировала судебный процесс над Тиньковым. Минюст страны посчитал, что бизнесмен уклонялся от уплаты налогов. Российский предприниматель в итоге достиг соглашения с властями США и признал свою вину по одному пункту обвинений. 

Сумма штрафа достигла 506 млн долларов. Она состоит из налоговых потерь США из-за действий Тинькова в 2013 году, иных штрафов, процентов и обязательств. Представитель бизнесмена заявил, что у него достаточно средств для урегулирования всех претензий. 

Тинькову пояснили, что признание его виновным в тяжком преступлении отразится на его возможном американском гражданстве: его урежут в части гражданских прав.

14:35, 02 октября, 2021
Андрей Бирюков
639
0
#США\n#бизнес\n#налоги\n#суд
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