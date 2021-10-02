Олег Тиньков согласился урегулировать спор с американскими властями за 506 млн долларов

Это сумма штрафа, назначенная ему за уклонение от уплаты налогов.

Сан-Франциско.США. Российский бизнесмен Олег Тиньков согласился выплатить властям США 506 млн долларов в рамках судебного спора. Об этом пишут «Известия».

В феврале 2020 года Налоговая служба США инициировала судебный процесс над Тиньковым. Минюст страны посчитал, что бизнесмен уклонялся от уплаты налогов. Российский предприниматель в итоге достиг соглашения с властями США и признал свою вину по одному пункту обвинений.

Сумма штрафа достигла 506 млн долларов. Она состоит из налоговых потерь США из-за действий Тинькова в 2013 году, иных штрафов, процентов и обязательств. Представитель бизнесмена заявил, что у него достаточно средств для урегулирования всех претензий.

Тинькову пояснили, что признание его виновным в тяжком преступлении отразится на его возможном американском гражданстве: его урежут в части гражданских прав.