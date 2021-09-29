NASA запланировала полёт на Нептун в 2031 году

Космическая миссия к нему прилетала лишь однажды — в 1989 году.

Вашингтон. США. NASA в 2031 году планирует отправить миссию Neptune Odyssey на Нептун. Об этом пишут «Известия».

Нептун является самой далёкой от Солнца планетой. Космическая миссия к нему прилетала лишь однажды — в 1989 году орбиту обследовал зонд «Вояджер-2». До планеты он добирался 12 лет.

Спустя 42 года США вновь отправят миссию к Нептуну. Несмотря на развитие технологий, Neptune Odyssey достигнет своей цели через те же 12 лет. Аппарат доставят ракетой Space Launch System под разработкой NASA или Falcon Heavy, принадлежащей SpaceX.

Новая миссия обойдётся бюджету страны в 3,4 млрд долларов.