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Чешская армия продает исторические довоенные бункеры

11:00, 25 сентября, 2021
Екатерина Сентемова
Чешская армия продает исторические довоенные бункеры
11:00, 25 сентября, 2021
Екатерина Сентемова
185
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#Чехия\n#продажи\n#армия\n#военные\n#история
Фото: pixabay.com
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Страна намерена отказаться от большей части исторических военных сооружений.

Чехия. Армия Чехии продает исторические крепостные сооружения, которые должны были предотвратить нападение нацистов в 1938 году. Об этом сообщает «Интерфакс».

В конце 1930-х годов в Чехословакии построили сеть укреплений вдоль границы с Германией, которая находилась под властью Гитлера. Армия планировала дать отпор, но в Мюнхене было заключено соглашение, по которому Чехословакия 29 и 30 сентября 1938 года должна была передать «третьему рейху» почти всю приграничную с Германией территорию. Недавно построенные бункеры оказались в руках нацистов. 

С 2000 года все эти приграничные укрепления Чешская армия передает регионам и муниципалитетам или продает их частным лицам. Эти действия могут привести к разрушению уникальной исторической системы обороны. 

По данным министерства обороны Чехии, у них на учете находятся 4993 небольших бункера, которые на сегодняшний день уже не имеют военного назначения. Треть из них теперь имеют другого владельца. Армия Чешской Республики планирует отказаться практически от всех исторических военных укреплений.

11:00, 25 сентября, 2021
Екатерина Сентемова
185
0
#Чехия\n#продажи\n#армия\n#военные\n#история
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