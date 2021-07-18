В благодарность за заботу животное ежедневно приносит в дом сюрпризы.

Кот из приюта завалил новых хозяев подарками. Историю находчивого и благодарного животного по кличке Гонзо опубликовал канал РЕН ТВ.

Около года назад мужчина по имени Дерек взял питомца из кошачьего приюта. Подождав, когда животное привыкнет к новому дому, хозяева начали выпускать кота на улицу. В благодарность за кров и заботу он начал приносить подарки.

В первый раз Гонзо притащил живую птицу, изрядно напугав хозяйку дома. Поняв ее реакцию, кот переключился на неодушевленные предметы. Куски пластика, целлофановые мешки, обрывки старых журналов, лампочки, крышки от кофейных стаканчиков – все это, по мнению четвероногого, должно очень нравиться людям.

Личный рекорд Гонзо по тасканию с улицы – 9 «сюрпризов». Однажды кот умудрился принести совершенно новые водопроводные детали, которые «позаимствовал» у сантехников. Рабочие были немало удивлены, когда Дерек вернул им запчасти, объяснив причину пропажи.

Чтобы выяснить, как Гонзо проводит время на улице, хозяева повесили ему нашею небольшой видеорегистратор. Благодаря камере они узнали, как тщательно и осторожно выбирает кот очередное подношение. А еще оказалось, что Гонзо часто коротает досуг в компании опоссумов.