Российские войска приступили к учениям в Таджикистане

Мероприятие проходит на фоне активизации террористов в соседнем Афганистане.



Душанбе. Таджикистан. Командно-штабные учения российских военных начались в Таджикистане. В них участвуют порядка 1 тыс. солдат и офицеров 201 военной базы, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа.

Участвующие в мероприятии военные части в сопровождении боевых вертолетов уже прибыли в указанные районы. Во время маршей военнослужащие отработали вводные по отражению нападения условного противника, проверили навыки ориентирования на местности и обустройства быта на привалах. А на полигонах Ляур и Самбули были развернуты мобильные полевые пункты управления и узлы связи.

Отмечается, что особое внимание уделялось маскировке и комплексному прикрытию полевых командных пунктов от средств радиолокационной разведки, воздушных средств нападения условного противника и диверсионно-разведывательных групп. Проверка боевых навыков военнослужащих продлится до конца недели.

Напомним, на фоне вывода из Афганистана войск США и ряда других стран в стране активизировалось запрещенное в России террористическое движение «Талибан». Оно захватывает все новые и новые территории, под контролем правительства, впрочем, остаются крупные города. Под натиском боевиков в соседний Таджикистан переходят отдельные отряды афганских вооруженных сил и мирные жители, опасающиеся террористов.

201 российская военная база дислоцируется в двух городах - Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, части противовоздушной обороны, радиационной, химической и биологической защиты, а также связи.