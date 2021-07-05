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Американец съел 76 хот-догов и побил мировой рекорд

17:52, 05 июля, 2021
Евгений Кандаков
Американец съел 76 хот-догов и побил мировой рекорд
17:52, 05 июля, 2021
Евгений Кандаков
34
0
#США\n#еда\n#соревнования\n#скорость\n#рекорд
Фото: pixabay.com
34
0

По правилам соревнований, на поглощение сосисок в тесте давалось всего 10 минут.

Нью-Йорк. США. Житель Соединенных Штатов Джоуи Честнат по прозвищу «Челюсти» поставил новый мировой рекорд по пожиранию хот-догов. Традиционные соревнования проводились в День независимости США 4 июля в Нью-Йорке, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Associated Press.

За 10 минут победитель съел 76 сосисок в тесте, побив тем самым мировой рекорд. Кстати, его обладателем был все тот же Джоуи Честнат. Год назад мистер «Челюсти» проглотил 75 хот-догов. Тогда из-за пандемии коронавируса состязания проводились без зрителей. На этот раз поболеть за чемпиона пришли 5 тыс. фанатов.

Добавим, среди женщин самой прожорливой оказалась Мишель Леско, одолевшая за 10 минут почти 31 хот-дог.

17:52, 05 июля, 2021
Евгений Кандаков
34
0
#США\n#еда\n#соревнования\n#скорость\n#рекорд