Американец съел 76 хот-догов и побил мировой рекорд

По правилам соревнований, на поглощение сосисок в тесте давалось всего 10 минут.



Нью-Йорк. США. Житель Соединенных Штатов Джоуи Честнат по прозвищу «Челюсти» поставил новый мировой рекорд по пожиранию хот-догов. Традиционные соревнования проводились в День независимости США 4 июля в Нью-Йорке, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Associated Press.

За 10 минут победитель съел 76 сосисок в тесте, побив тем самым мировой рекорд. Кстати, его обладателем был все тот же Джоуи Честнат. Год назад мистер «Челюсти» проглотил 75 хот-догов. Тогда из-за пандемии коронавируса состязания проводились без зрителей. На этот раз поболеть за чемпиона пришли 5 тыс. фанатов.

Добавим, среди женщин самой прожорливой оказалась Мишель Леско, одолевшая за 10 минут почти 31 хот-дог.