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Пауки оплели паутиной один из австралийских штатов

16:39, 16 июня, 2021
Евгений Кандаков
Пауки оплели паутиной один из австралийских штатов
16:39, 16 июня, 2021
Евгений Кандаков
33
0
#Австралия\n#наводнение\n#дожди\n#природа\n#паукообразные\n#пауки
Фото: pixabay.com
33
0

Миллионы членистоногих скопились в немногочисленных сухих местах.

Лонгфорд. Австралия. Жители австралийского штата Виктория оказались свидетелями массовой миграции пауков. Членистоногие опутали своей паутиной огромные территории, пишет РБК со ссылкой на BBC.

В частности, паукам приглянулись берега озера Гиппсленд и других водоемов и болот между городами Сейл и Лонгфорд. Они покрыли своими ловчими сетями огромные территории. Кому-то из местных жителей это напоминает фильмы ужасов, другие любуются необычным природным явлением и выкладывают фото и видео в соцсети.  

Ученые объяснили, что пауки попросту спасаются от наводнения. На минувшей неделе на штат Виктория обрушились сильнейшие ливни. Членистоногие вьют паутину для того, чтобы залезть повыше и спастись от потопа, а заодно наловить насекомых на обед.

 

16:39, 16 июня, 2021
Евгений Кандаков
33
0
#Австралия\n#наводнение\n#дожди\n#природа\n#паукообразные\n#пауки