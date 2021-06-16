Пауки оплели паутиной один из австралийских штатов

Миллионы членистоногих скопились в немногочисленных сухих местах.



Лонгфорд. Австралия. Жители австралийского штата Виктория оказались свидетелями массовой миграции пауков. Членистоногие опутали своей паутиной огромные территории, пишет РБК со ссылкой на BBC.

В частности, паукам приглянулись берега озера Гиппсленд и других водоемов и болот между городами Сейл и Лонгфорд. Они покрыли своими ловчими сетями огромные территории. Кому-то из местных жителей это напоминает фильмы ужасов, другие любуются необычным природным явлением и выкладывают фото и видео в соцсети.

Ученые объяснили, что пауки попросту спасаются от наводнения. На минувшей неделе на штат Виктория обрушились сильнейшие ливни. Членистоногие вьют паутину для того, чтобы залезть повыше и спастись от потопа, а заодно наловить насекомых на обед.