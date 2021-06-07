Иностранным грузовикам и автобусам запретили пересекать границы России с неоплаченными штрафами

Ранее их владельцы пользовались лазейкой в законодательстве.



Москва. Выехать из России и въехать в нее с непогашенными штрафами за нарушения правил дорожного движения больше не смогут водители автобусов и грузовиков с зарубежными номерами. До недавнего времени такая возможность у них сохранялась, пишет РБК.

Соответствующие поправки в закон «О государственном контроле за осуществлением международных автомобильных перевозок» вступили в действие с 7 июня 2021 года.

При выезде из России задолженность необходимо погасить за время, отведенное на таможенный досмотр. Если этого не произошло, транспортное средство должно покинуть пункт пропуска. К пересечению границы его не допустят.

При въезде автовладелец с неуплаченными в России штрафами должен закрыть их до пересечения пункта пропуска, на это ему дается 3 часа. Если деньги за это время не поступят, через пункт пропуска автобус или грузовик не проедет.

Добавим, речь идет о штрафах, срок уплаты которых не истек по закону.