«Ночь музеев» в Удмуртии, обрушение трибуны в Израиле и пополнение российского морского флота: о чем писали СМИ в прошедшие выходные.

Что обсуждали в республике, стране и мире в минувшие выходные.

Ижевск. Удмуртия. Начинается новая рабочая неделя, «Сусанин» предлагает узнать, о чем сообщалось в прошедшие выходные в Удмуртии, стране и мире.

Музеев много не бывает

15 мая Удмуртия присоединилась к 15-й всероссийской культурно-познавательной акции «Ночь музеев». С десяти часов утра и до полночи все музеи республики принимали своих постоянных посетителей и новых гостей. Более 14 тысяч человек посетили экскурсии, послушали лекции, побывали на творческих встречах и даже посмотрели салют.

Лучше друга не найти

У Кисуни Борисовны очень тонкая и нежная душевная организация, поэтому она с нетерпением ждет, когда ее заберут прекрасные добрые люди, готовые о ней заботиться. Кошечка станет самым верным и ласковым другом, готовым поддержать и помурлыкать в любой момент.

Кораблей тоже должно быть много

Российский военный флот получит около 40 кораблей в 2021 году. Об этом пишет Газета.ру со ссылкой на РИА «Новости».

Среди этих кораблей находится атомный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Олег» и первая серийная подлодка проекта «Ясень-М» «Новосибирск». Кроме них сдадут корабли классов фрегат и корвет, серийные дизель-электрические подводные лодки проекта 636.3, а также малые ракетные корабли, патрульные катера и суда обеспечения.

Также сообщалось, что Россия может продолжить строительство атомных стратегических подводных ракетоносцев проекта 955 («Борей») после завершения изготовления всех законтрактованных субмарин.

Ломать - не строить

17 мая в израильской синагоге в результате обрушения трибуны пострадали 219 человек. Как сообщает «Интерфакс», состояние большинства раненых не вызывает опасений, но 15 пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Трибуна была временно возведена для празднования Шавуот. В момент обрушения на ней присутствовали сотни людей. Погибли два человека - 12-летний мальчик и 40-летняя женщина.

После обрушения стало известно, что синагога не была достроена и не имела разрешения на эксплуатацию