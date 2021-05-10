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Лондонские спасатели спасли детёныша кита в водах Темзы

18:00, 10 мая, 2021
Юрий Абашев
Лондонские спасатели спасли детёныша кита в водах Темзы
18:00, 10 мая, 2021
Юрий Абашев
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#Лондон\n#Великобритания\n#спасатели\n#киты
Фото: pixabay.com
111
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Животное застряло в одном из шлюзов.

Лондон. Великобритания. Лондонские спасатели пришли на помощь детенышу кита, который заплыл в воды Темзы и застрял в одном из шлюзов. Об этом сообщают «Известия».

Попавшее в капкан животное обнаружили прохожие, они и вызвали спасателей. До их прибытия китёнка водой поливал сотрудник порта. Он же пытался заполнить шлюз, чтобы кит смог выбраться самостоятельно.

Под аплодисменты лондонцев спасатели перетащили животное в безопасное место. Несколько часов его пытались спустить по бетону в воду.

Застрявший в реке кит принадлежит к виду под названием «малый полосатик». Это самые небольшие представители крупных китов, которые вырастают до 10 м в длину.

18:00, 10 мая, 2021
Юрий Абашев
111
0
#Лондон\n#Великобритания\n#спасатели\n#киты