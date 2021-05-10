Лондонские спасатели спасли детёныша кита в водах Темзы

Животное застряло в одном из шлюзов.

Лондон. Великобритания. Лондонские спасатели пришли на помощь детенышу кита, который заплыл в воды Темзы и застрял в одном из шлюзов. Об этом сообщают «Известия».

Попавшее в капкан животное обнаружили прохожие, они и вызвали спасателей. До их прибытия китёнка водой поливал сотрудник порта. Он же пытался заполнить шлюз, чтобы кит смог выбраться самостоятельно.

Под аплодисменты лондонцев спасатели перетащили животное в безопасное место. Несколько часов его пытались спустить по бетону в воду.

Застрявший в реке кит принадлежит к виду под названием «малый полосатик». Это самые небольшие представители крупных китов, которые вырастают до 10 м в длину.